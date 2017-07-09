NYT: Сын и зять Трампа обсуждали с российским юристом усыновление детей из РФ

По словам старшего сына президента США, встреча была короткой и носила ознакомительный характер.

В 2016 году старший сын президента США Дональд Трамп — младший обсуждал в Trump Tower в Нью-Йорке с российским юристом программу усыновления детей из РФ американцами, пишет New York Times.

По данным издания, на встрече также присутствовали экс-глава избирательного штаба Пол Манафорт и зять Трампа Джаред Кушнер.

Как утверждает газета со ссылкой на информацию из правительственных документов, речь идёт о встрече с юристом Натальей Весельницкой, которая выступает против Акта Магнитского.

Представители сына и зятя Трампа подтвердили информацию о встрече. По заявлению Трампа-младшего, она носила ознакомительный характер и не имела никакого отношения к избирательной кампании.

— Это была короткая ознакомительная встреча. Я попросил Джареда и Пола заглянуть на неё. Мы в основном обсуждали программу усыновления российских детей, которая получила распространение среди американских семей много лет назад и была прекращена российским правительством. Эта встреча не имела отношения к избирательной кампании, за ней не последовало других встреч, — сказал сын Трампа.

По его словам, ему не назвали имени юриста, с которым предстояла встреча.

— Знакомый попросил меня прийти на встречу, но имени человека, с которым я буду встречаться, мне предварительно не назвали, — добавил он.

Напомним, в соответствии с Законом Димы Яковлева, гражданам США запрещено усыновлять российских детей. Закон был назван именем усыновленного мальчика из России, который скончался после того, как приёмные родители оставили его на жаре в запертом автомобиле.