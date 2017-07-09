Более 280 человек задержаны в Гамбурге с момента начала протестов

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Более 280 человек задержаны в Гамбурге с момента начала протестов

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Полицейские ведут задержанного в Гамбурге. Фото: © REUTERS/Fabian Bimmer

Ранее министр юстиции Германии Хайко Маас заявил, что против зачинщиков беспорядков необходимо действовать с максимальной решительностью.

Полицейские Гамбурга задержали 288 человек с начала протестов в городе. 144 из них были взяты под стражу, пишет газета Welt со ссылкой на представителя полиции.

— Полиция обновила данные по задержанным и арестованным демонстрантам. С начала протестов против саммита G20 в Гамбурге были задержаны 144 человека и ещё 144 человека арестованы, — говорится в сообщении правоохранителя.

Как сообщал Лайф, беспорядки в Гамбурге начались на фоне саммита G20. В ходе столкновений с протестующими пострадало более 200 полицейских.

Глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что репутация Германии в глазах международной общественности может серьёзно пострадать из-за действий демонстрантов. Он также призвал страны к международному сотрудничеству для ареста участников протестов.

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