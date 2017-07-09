Мадуро поддержал освобождение из тюрьмы одного из лидеров оппозиции Венесуэлы

Президент страны выразил надежду на то, что освобождённый выступит с посланием о наступлении мира в Венесуэле.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с поддержкой решения Верховного суда об освобождении одного из лидеров оппозиции из тюрьмы. В соответствии с решением суда Леопольд Лопес теперь будет находиться под домашним арестом. Об этом сообщает канал NTN24.

Глава государства также выразил надежду на установление диалога с представителями оппозиции.

— Я уважаю и, скажу больше, поддерживаю это решение, дай бог, если эта мера будет понята и Лопес выступит с посланием об исправлении и мире в стране, — сказал Мадуро.

Напомним, последние три месяца в Венесуэле не прекращаются протестные акции оппозиции, вызванные решением Верховного суда ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. По последним данным, жертвами протестов стали 92 человека.