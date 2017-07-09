Британка сдала полиции жениха, который сделал ей предложение краденым кольцом

Полиция нашла доказательства его причастности к ограблению, и мужчина отправился в тюрьму на четыре года.

В британском Бирмингеме мужчину приговорили к 4 годам тюрьмы за ограбление дома 91-летней женщины. Полиции его сдала невеста, которой грабитель сделал предложение, подарив краденое кольцо, сообщает Daily Mail.

38-летний Стивен Рид вместе с 26-летним подельником Жеромом Джонсом ограбил дом 91-летней старушки, которую они заперли в спальне. Среди украденного оказалось золотое обручальное кольцо, которым Рид в Рождество попросил руки у своей возлюбленной.

Однако женщина узнала ювелирное изделие, которое искали правоохранители, и проинформировала их об этом. В результате полиция нашла улики против Рида — его ДНК на одном из инструментов, с помощью которого было совершено ограбление.

Суд признал мужчин виновными в краже со взломом и приговорил Рида к 4 годам и 9 месяцам тюремного заключения, его подельник получил 4 года и 3 месяца.