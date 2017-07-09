Китай прервал контакты с КНДР по военной линии

Представитель китайского Минобороны выразил надежду на то, что в конечном итоге решение всех проблем с Пхеньяном будет найдено.

Китай прекратил многочисленные контакты с КНДР по военной линии. Об этом сообщил руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо в интервью телеканалу Channel News Asia.

В прошлом у нас действительно было много контактов и обменов. Но сейчас все контакты (по военной линии) сведены к нулю. Думаю, это отражает общие изменения в двусторонних отношениях, причины которых известны всем, — отметил он Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

По словам Чжоу Бо, Пекин "солидарен с международным сообществом в вопросе о необходимости соблюдения резолюций ООН". При этом Китай не раз сообщал Северной Корее о своей позиции по денуклеризации Корейского полуострова и обеспечению безопасности в регионе. Он также добавил, что в настоящее время из-за размещения на юге противоракетных комплексов THAAD и проведения Пхеньяном ракетных испытаний "ситуация выглядит очень хаотичной".

Чжоу отметил, что Китай пытается помочь КНДР наладить прямые контакты с Соединёнными Штатами, например, организовал шестисторонние переговоры в Пекине с участием представителей России, Южной Кореи и Японии.