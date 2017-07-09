Белый дом о встрече Путина и Трампа: Проблемы не решены, но диалог начат

По словам советника президента США, одним из важных достижений на переговорах стала договорённость о создании зон деэскалации в Сирии.

Советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что во время встречи президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа никаких проблем решено не было, однако переговоры положили начало диалогу по ряду сложных вопросов.

— Никакие проблемы решены не были. Никто не рассчитывал на решение каких-либо проблем в ходе этой встречи. Однако это стало началом диалога по некоторым сложным вопросам, над которыми мы начинаем работать вместе, — заявил советник Трампа.

В частности, речь идёт о достижении договорённости по Сирии.

— Это самое начало усилий по достижению некоторой степени стабильности в части Сирии, чтобы начать добиваться там результата, который положит конец человеческим страданиям, который приведёт к прочному политическому урегулированию хотя бы в частях этой измученной страны, — сказал Макмастер.

Напомним, в ходе своей первой встречи Путин и Трамп достигли договорённости о создании зон деэскалации в Сирии. Российский президент назвал это соглашение одним из прорывов на саммите G20. Также главы государств обсудили ситуацию на Украине и Корейском полуострове, проблему санкций, сотрудничество стран в сфере кибербезопасности.