Белый дом о встрече Путина и Трампа: Проблемы не решены, но диалог начат

Советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что во время встречи президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа никаких проблем решено не было, однако переговоры положили начало диалогу по ряду сложных вопросов.
— Никакие проблемы решены не были. Никто не рассчитывал на решение каких-либо проблем в ходе этой встречи. Однако это стало началом диалога по некоторым сложным вопросам, над которыми мы начинаем работать вместе, — заявил советник Трампа.
В частности, речь идёт о достижении договорённости по Сирии.
— Это самое начало усилий по достижению некоторой степени стабильности в части Сирии, чтобы начать добиваться там результата, который положит конец человеческим страданиям, который приведёт к прочному политическому урегулированию хотя бы в частях этой измученной страны, — сказал Макмастер.
Напомним, в ходе своей первой встречи Путин и Трамп достигли договорённости о создании зон деэскалации в Сирии. Российский президент назвал это соглашение одним из прорывов на саммите G20. Также главы государств обсудили ситуацию на Украине и Корейском полуострове, проблему санкций, сотрудничество стран в сфере кибербезопасности.
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