Новичка "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку задержали за шумную вечеринку

Бельгийского футболиста Ромелу Лукаку, переход которого из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" вот-вот окончательно оформят, задержали в Беверли-Хиллз за слишком шумную вечеринку, сообщает Associated Press.
По данным СМИ, инцидент произошёл в начале июля. Калифорнийские полицейские пять раз просили 24-летнего нападающего выключить громкую музыку, однако им пришлось задержать футболиста, не выполнившего их требования.
2 октября Лукаку должен явиться в Высший суд Лос-Анджелеса на рассмотрение этого дела.
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