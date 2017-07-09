Новичка "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку задержали за шумную вечеринку

В октябре нападающий должен явиться в суд Лос-Анджелеса на рассмотрение этого дела.

Бельгийского футболиста Ромелу Лукаку, переход которого из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" вот-вот окончательно оформят, задержали в Беверли-Хиллз за слишком шумную вечеринку, сообщает Associated Press.

По данным СМИ, инцидент произошёл в начале июля. Калифорнийские полицейские пять раз просили 24-летнего нападающего выключить громкую музыку, однако им пришлось задержать футболиста, не выполнившего их требования.

2 октября Лукаку должен явиться в Высший суд Лос-Анджелеса на рассмотрение этого дела.