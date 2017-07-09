WP обвинила Россию в кибератаках на американские электростанции

В пятницу Министерство нацбезопасности и ФБР уже выпустили совместное заявление, в соответствии с которым системы управления электростанциями не пострадали.

За последними кибератаками на американские электростанции стоят "российские хакеры", утверждает Washington Post со ссылкой на двух представителей власти США.

— По данным американских высокопоставленных чиновников, российские правительственные хакеры стоят за последними кибератаками на бизнес-системы американской АЭС и других энергетических компаний, — пишет газета.

В пятницу Bloomberg сообщило о хакерской атаке в том числе на АЭС Wolf Creek недалеко от Канзаса. По данным NBC News, злонамеренная активность не повлияла на системы управления работой электростанций. В совместном заявлении Министерства национальной безопасности и ФБР также отмечалось, что признаки угрозы общественной безопасности отсутствуют, поскольку, по всей видимости, эффект кибератаки обнаружился только в административных и деловых информационных сетях".