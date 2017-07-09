Как Трамп на G20: Сценарист "Прослушки" решил отдать свою работу 7-летней дочери

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Как Трамп на G20: Сценарист "Прослушки" решил отдать свою работу 7-летней дочери

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Сценарист Дэвид Саймон. Фото: Twitter/@AoDespair

Ранее на одной из встреч саммита "Большой двадцатки" глава Соединённых Штатов оставил вместо себя Иванку.

Сценарист сериала "Прослушка" Дэвид Саймон в своём "твиттере" подшутил над президентом США Дональдом Трампа. Он написал, что в знак уважения к семье американского лидера позволит своему 23-летнему сыну написать пилотную серию киноленты для телекомпании HBO, а режиссурой сериала займётся его семилетняя дочь.

— В знак уважения к семье Трампа мой 23-летний сын напишет пилот для сети НВО. Моя 7-летняя дочь будет режиссировать, — написал Саймон.

The Hill утверждает, что шутка — это очевидный ответ на поступок Иванки Трамп, которая заняла место своего отца во второй день саммита G20 в Гамбурге. Девушка заменила президента на встрече, посвящённой вопросам миграции и здравоохранения.

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