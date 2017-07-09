Как Трамп на G20: Сценарист "Прослушки" решил отдать свою работу 7-летней дочери

Ранее на одной из встреч саммита "Большой двадцатки" глава Соединённых Штатов оставил вместо себя Иванку.

Сценарист сериала "Прослушка" Дэвид Саймон в своём "твиттере" подшутил над президентом США Дональдом Трампа. Он написал, что в знак уважения к семье американского лидера позволит своему 23-летнему сыну написать пилотную серию киноленты для телекомпании HBO, а режиссурой сериала займётся его семилетняя дочь.

In homage to the presumptions of the Trump family, my son, 23, will be writing an upcoming HBO pilot for me. My daughter, 7, will direct. — David Simon (@AoDespair) 8 июля 2017 г.

— В знак уважения к семье Трампа мой 23-летний сын напишет пилот для сети НВО. Моя 7-летняя дочь будет режиссировать, — написал Саймон.

The Hill утверждает, что шутка — это очевидный ответ на поступок Иванки Трамп, которая заняла место своего отца во второй день саммита G20 в Гамбурге. Девушка заменила президента на встрече, посвящённой вопросам миграции и здравоохранения.