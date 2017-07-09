Жена "самого красивого преступника" заявила, что они разводятся

38-летняя Мелисса рассказала, что не может простить мужу развлечений с наследницей Topshop.

Супруга "самого красивого преступника" Джереми Микс заявила, что они разводятся. Как сообщает Daily Mail, поводом для разрыва отношений послужили снимки, на которых теперь звезда подиумов страстно целует дочь наследницы Topshop Хлое Грин. По словам Мелиссы, она ничего не знала о таком времяпрепровождении супруга и думала, что он находится по работе в Турции.

— Я никогда не слышала о Хлое Грин. Я думала, что Джереми работает, — прокомментировала ситуацию Мелисса.

"Hot Mugshot Guy" spotted kissing Topshop heiress Chloe Green, but is he still married? https://t.co/5XBTwkRJJD pic.twitter.com/pWRNOsS0zQ — Us Weekly (@usweekly) 3 июля 2017 г.

— Конечно, я злюсь на неё. То, что она сделала, — непростительно. На него я тоже злюсь. То, что они сделали, разрушило мой мир, — сказала Мелисса.

По словам женщины, они с мужем поговорили и решили развестись.

— Он продолжал повторять: "Я извиняюсь. Ты этого не заслуживаешь". Мы поговорили о разводе. Я сказала ему, что считаю, что брак не может быть сохранён. Он согласился. Брак распался, — рассказала Мелисса.