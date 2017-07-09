NYT: Путин и Трамп спорили о "вмешательстве" РФ в выборы около 40 минут

Президенты России и США впервые встретились на саммите G20 в немецком Гамбурге 7 июля.

Во время переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге у президентов ушло около 40 минут на обсуждение темы предполагаемого "вмешательства" России в американские выборы. Это утверждает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По словам источника издания, время от времени беседа накалялась, и "господин Путин требовал доказательств от президента" США. После долгого 40-минутного спора, как сообщается, Трамп предложил перейти к другим вопросам повестки.

Напомним, два лидера впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге накануне, 7 июля. Переговоры Путина и Трампа длились гораздо дольше заявленного времени — почти два с половиной часа. Позже, на итоговой пресс-конференции, президент РФ рассказал, что глава Белого дома задал много вопросов по теме "вмешательства" Москвы в американские выборы и прислушался к ответам российской стороны.