Число жертв наводнений в Японии увеличилось до 18

На юго-западе страны по-прежнему отсутствует связь с несколькими населёнными пунктами.

Количество погибших на острове Кюсю в Японии увеличилось до 18. Как сообщает телеканал NHK, ещё 30 человек числятся пропавшими без вести.

По информации местных СМИ, сейчас отрезанными от внешнего мира остаются около 570 человек. В эвакуационных центрах префектур Фукуока и Оита находятся порядка 1,8 тысячи человек.

В настоящее время дожди на острове вновь усилились. Метеорологи предупредили об опасности новых оползней и паводков. Из-за ухудшения погоды в нескольких районах временно прерваны поисково-спасательные операции.