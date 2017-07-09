Мороженое, названное в честь наркобарона Эскобара, начали продавать в Кувейте

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Мороженое, названное в честь наркобарона Эскобара, начали продавать в Кувейте

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Магазин, названный в честь Пабло Эскобара. Фото: Tiempo

Образ Пабло Эскобара стал популярным в регионе после выхода сериала Narcos ("Нарко").

Семья выходцев из Латинской Америки организовала в Кувейте бизнес по продаже мороженого, названного в честь известного наркоторговца Пабло Эскобара, пишут местные СМИ.

В каталоге заведения также представлен холодный кофейный напиток "Серебро или свинец". Он назван так по фразе, которую наркобарон произносит в киноленте.

Магазин открылся несколько месяцев назад. Его сотрудники носят футболки с изображением молодого улыбающегося Эскобара — фото наркоторговца было сделано во время его первого ареста в колумбийском Медельине.

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