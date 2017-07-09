Госсекретарь США посетит Киев для ускорения реформ на Украине

Этот визит станет первым официальным посещением Киева для Рекса Тиллерсона на посту главы Госдепа США.

Практически сразу после окончания саммита "Большой двадцатки" государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отправится в Киев. В первую очередь госсекретарь встретится с местными активистами-реформаторами. Вообще, тема реформ на Украине станет одной из главных во время визита, сообщает официальный сайт Госдепартамента США.

— 9 июля секретарь Тиллерсон совершит свой первый официальный визит в Киев, на Украину, где встретится с президентом Порошенко и с молодыми реформаторами из правительства и гражданского общества. Секретарь подтвердит приверженность Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, одновременно поощряя правительство Украины продолжать осуществление реформ, которые укрепили бы экономическую, политическую и военную устойчивость Украины, — говорится в заявлении пресс-службы американского ведомства.

Отметим, сразу после встречи с Порошенко у Рекса Тиллерсона запланирован двухдневный визит в Турцию, где он встретится с высокопоставленными официальными лицами Турции для обсуждения ряда двусторонних и региональных вопросов, а также примет участие в открытии XXII Мирового нефтяного конгресса.