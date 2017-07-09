Протесты и беспорядки в Гамбурге продолжились даже после окончания саммита G20

Полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ, чтобы остановить и задержать правонарушителей.

Несмотря на завершение саммита "Большой двадцатки", противниками которого выступали антиглобалисты и анархисты из разных стран, протесты в немецком Гамбурге против G20 не прекратились. Как сообщает портал Die Welt, беспорядки вспыхнули в городе с новой силой с наступлением вечера. Всего в акции протеста приняли участие около 600 человек, многие из которых били автомобили, витрины, жгли костры на улицах и бросали в полицейских камни и бутылки.

Полиции пришлось привлечь дополнительные силы из других федеральных земель, чтобы навести порядок. Также правоохранители применяли спецсредства — водомёты и слезоточивый газ. Сообщается о задержаниях протестантов.

По заявлениям министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, протесты в Гамбурге нанесли ущерб имиджу страны в мире.

Как ранее сообщал Лайф, беспорядки в Гамбурге начались на фоне саммита G20. В ходе столкновений с протестующими пострадало более 200 полицейских. Число задержанных практически достигло 300 человек, половина из которых были направлены под арест.