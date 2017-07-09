Лионель Месси станет первым футболистом, зарабатывающим почти $1,3 млн в неделю

Как сообщается, Криштиану Роналду получает почти в три раза меньше — $470 тысяч в неделю.

Форвард футбольного клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионель Месси будет зарабатывать миллион фунтов стерлингов в неделю, что соответствует $1,289 млн, сообщает The Times.

Он станет первым футболистом в мире, зарабатывающим такую сумму. Ещё одна звезда футбола, Криштиану Роналду, получает "всего" $365 тысяч фунтов в неделю, что соответствует $470 тысячам.

Напомним, Лионель Месси стал игроком основного состава футбольного клуба "Барселона" в 2003 году. За прошедшее время спортсмен провёл с командой 585 матчей, в которых забил 510 голов. Аргентинца пять раз признавали лучшим футболистом планеты.

Ранее представители "Барселоны" анонсировали продление контракта с футболистом до 30 июня 2021 года. Как ожидается, новый контракт подпишут 15 июля.