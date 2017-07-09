СК возбудил дело после нападения волка на ребёнка в зоопарке в Барнауле

Трёхлетний малыш попал в больницу с рваными ранами рук и ушной раковины. По поводу инцидента допрашиваются сотрудники учреждения.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения волка на маленького ребёнка в зоопарке в Барнауле. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), — говорится в сообщении.

Как выяснилось, 8 июля трёхлетний мальчик гулял по зоопарку вместе с отцом. Ребёнок просунул руку к хищнику в клетку, после чего его ухватил волк. Малыш попал в больницу с рваными ранами рук и ушной раковины.

Сейчас проходит допрос сотрудников зоопарка, назначена судмедэкспертиза. Расследование продолжается.