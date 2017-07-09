В Британии мать искала сыну проститутку, чтобы избавить его от комплексов

Молодой человек, у которого аутизм, никак не мог наладить отношения с противоположным полом.

Британка Кэти Летте пыталась найти своему сыну-аутисту Джулиусу проститутку, чтобы он научился получать удовольствие от секса и наладил свою личную жизнь. Как передаёт Daily Mail, в школе девочки называли юношу дурачком.

Однажды Джулиус спросил у матери, будет ли у него когда-нибудь возлюбленная. Как признаётся Кэти, несмотря на то, что её сын очень хорош собой, девушки действительно его не понимали и издевались над ним. Из-за этого к двадцати годам юноша стал очень закомплексованным и застенчивым. Когда мать зарегистрировала сына на сайте знакомств, на её объявление откликнулся только один человек — и это была 88-летняя женщина.

Тогда Кэти приняла решение найти сыну проститутку, но спустя некоторое время она пришла к выводу, что не хочет нарушать закон, и отказалась от этой идеи. А спустя несколько дней Кэти узнала, что в стране арестовали отца ещё одного аутиста за попытку организовать свидание сыну с девушкой лёгкого поведения.

Накануне 21-го дня рождения Джулиуса молодой человек встретил девушку, которая оценила его индивидуальность, несмотря на недуг. Сейчас молодому человеку 26 лет и он успешный актёр канала BBC.