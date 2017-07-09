В Таиланде россиянка выпала из окна четвёртого этажа отеля

Как сообщили соседи женщины, они слышали ссору незадолго до произошедшего. Пострадавшую госпитализировали.

Жанна Гринберг отдыхала с мужем и сыном в Паттайе. В службу спасения обратился владелец магазина, на крышу которого упала 37-летняя россиянка.

Сотрудник магазина 7-Eleven рассказал полиции, что он устраивал коробки с товарами в складском помещении, когда услышал громкий удар и увидел, как женщина упала на крышу, а после проломила её, едва не задев самого молодого человека. В потолке осталась большая дыра.

Женщину с серьёзными травмами госпитализировали. Полиция расспрашивает её близких о произошедшем. Соседи россиян сообщили, что слышали ссору в их номере незадолго до падения.