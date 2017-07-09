Программисты из Перми создали конкурента Photoshop

Новый графический редактор называется AliveColors. Окончательная версия программы будет доступна осенью.

Пермские программисты из компании AKVIS создали конкурента Adobe Photoshop. Российский графический редактор называется AliveColors. Желающие уже могут оценить возможности программы, скачав пробную версию с официального сайта.

Программа AliveColors позволяет обрабатывать и ретушировать фотографии, заниматься цифровым рисованием и многое другое.

Окончательная версия редактора будет доступна осенью. Для некоммерческих целей можно воспользоваться бесплатным вариантом программы, а за расширенный функционал предлагается платить по подписке или разово.

На этом разработчики не останавливаются и уже заявили о планах создать аналог AliveColors для мобильных телефонов.