Умер журналист Антон Носик

О кончине блогера сообщили его друзья, на даче у которых он остановился переночевать.

Журналист и известный блогер Антон Носик скончался на 52-м году жизни. По предварительным данным, причиной гибели стал сердечный приступ.

Отметим, Антон Носик начал свою журналистскую карьеру в Израиле в 1990 году. В Россию он вернулся лишь в 1997 году, где продолжил журналистскую деятельность. За свою карьеру в России он был редактором новостных интернет-изданий Lenta.ru, Gazeta.ru, NEWSru.com. Был одним из менеджеров холдинга "Рамблер", а также одним из самых популярных блогеров России.

В 2015 году Антон Носик стал фигурантом уголовного дела после публикации статьи о Сирии под названием "Стереть Сирию с лица земли". Как установил суд, статья содержала "признаки возбуждения вражды по отношению к сирийцам, выделяемым по национально-территориальному признаку". Сам Антон Носик своей вины не признал, заявив, что всего лишь высказал своё мнение. Несмотря на требование гособвинителя о наказании в виде заключения в колонию на два года, суд назначил журналисту наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. А позже Мосгорсуд снизил эту сумму до 300 тысяч рублей. Блогер полностью оплатил штраф.