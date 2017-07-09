Илон Маск впервые показал электромобиль Tesla Model 3

Читайте также

Илон Маск впервые показал электромобиль Tesla Model 3

6
Известный американский предприниматель опубликовал снимки машины на своей странице в "Твиттере".

Илон Маск впервые показал, как выглядит новый электромобиль Tesla Model 3. Инженер и предприниматель опубликовал снимки машины в "Твиттере".

Предзаказ на Tesla Model 3 открылся весной прошлого года, и с тех пор более 400 тысяч человек изъявили желание приобрести машину.

Илон Маск заявил о планах сделать Tesla Model 3 массовым электромобилем и выпускать порядка 20 тысяч штук в месяц. Он будет стоит 35 тысяч долларов. Напомним, что предыдущие модели стоили около сотни тысяч долларов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!