Причиной смерти россиянки на Крите могло стать отравление грибами

Ранее Лайф сообщал, что 41-летняя гражданка РФ скончалась, а её супруг госпитализирован.

Причиной смерти гражданки РФ и госпитализации её супруга, как сообщают местные СМИ, стало сильное отравление грибами. По предварительной информации, российская семья могла их съесть, ещё не находясь на отдыхе.

Ранее Лайф сообщал, что семья из четырёх человек отправилась в Ираклион из России на 1 июля. Они остановились в гостинице в Херсонесе, где отдыхали несколько лет подряд. На следующий день после прибытия россиянке стало плохо. Вызванные на место медики констатировали уже её смерть. Врачи также госпитализировали 45-летнего супруга женщины в крайне тяжёлом состоянии.

Как отмечается, эксперты пришли к выводу, что россияне отравились летальным токсином, вызвавшим полиорганную недостаточность. По словам представителя лаборатории судебно-медицинских исследований Аристидиса Цацакиса, симптомы могут проявляться с задержкой в 2–3 дня.

Местные СМИ утверждают, что отравление могло произойти ещё в России. Сообщается, что дети пары были отправлены в Россию.