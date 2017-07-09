Пушков назвал зависшим компьютером американские СМИ, пишущие о "русских хакерах"

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал в "Твиттере" американские СМИ, которые пишут о якобы причастности России к кибератакам.
Главные СМИ США - как зависший комп: мир движется, а они все пишут о кознях "русских хакеров". Пора нажать на Reset или сменить программу.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 июля 2017 г.
— Главные СМИ США, как зависший комп, — считает сенатор.
Ранее Пушков прокомментировал переговоры Путина и Трампа на саммите G20, похвалив главу Белого дома за углублённый диалог с президентом РФ.
Напомним, что издание Wall Street Journal утверждает о якобы помощи российских хакеров в добыче удалённых писем Клинтон для Республиканской партии.
Обвинения во вмешательстве России в выборы президента США 2016 года неоднократно звучали во многих публикациях американских СМИ, однако никто не предоставил доказательств. На саммите G20 в Гамбурге президент РФ Владимир Путин заявил о невмешательстве российской стороны в выборы.
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