Пушков назвал зависшим компьютером американские СМИ, пишущие о "русских хакерах"

Сенатор отметил, что мир движется дальше, в то время как пресса США муссирует одни и те же домыслы.

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал в "Твиттере" американские СМИ, которые пишут о якобы причастности России к кибератакам.

Главные СМИ США - как зависший комп: мир движется, а они все пишут о кознях "русских хакеров". Пора нажать на Reset или сменить программу. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 июля 2017 г.

— Главные СМИ США, как зависший комп, — считает сенатор.

Ранее Пушков прокомментировал переговоры Путина и Трампа на саммите G20, похвалив главу Белого дома за углублённый диалог с президентом РФ.

Напомним, что издание Wall Street Journal утверждает о якобы помощи российских хакеров в добыче удалённых писем Клинтон для Республиканской партии.

Обвинения во вмешательстве России в выборы президента США 2016 года неоднократно звучали во многих публикациях американских СМИ, однако никто не предоставил доказательств. На саммите G20 в Гамбурге президент РФ Владимир Путин заявил о невмешательстве российской стороны в выборы.