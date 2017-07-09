Пушков назвал зависшим компьютером американские СМИ, пишущие о "русских хакерах"

Читайте также

Пушков назвал зависшим компьютером американские СМИ, пишущие о "русских хакерах"

11

Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сенатор отметил, что мир движется дальше, в то время как пресса США муссирует одни и те же домыслы.

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал в "Твиттере" американские СМИ, которые пишут о якобы причастности России к кибератакам.

— Главные СМИ США, как зависший комп, — считает сенатор.

Ранее Пушков прокомментировал переговоры Путина и Трампа на саммите G20, похвалив главу Белого дома за углублённый диалог с президентом РФ.

Напомним, что издание Wall Street Journal утверждает о якобы помощи российских хакеров в добыче удалённых писем Клинтон для Республиканской партии.

Обвинения во вмешательстве России в выборы президента США 2016 года неоднократно звучали во многих публикациях американских СМИ, однако никто не предоставил доказательств. На саммите G20 в Гамбурге президент РФ Владимир Путин заявил о невмешательстве российской стороны в выборы.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!