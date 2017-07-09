СМИ сообщили об отправке в Сирию фрегата "Адмирал Эссен"

По предварительным данным, ракетный фрегат должен усилить группировку боевых кораблей ВМФ РФ у сирийского побережья.

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" снялся с якоря в Севастополе и отправился в поход к берегам Сирии. Об этом сообщил источник в силовых структурах Крыма агентству РИА "Новости". Ожидается, что фрегат "Адмирал Эссен", который ранее произвёл успешные стрельбы ракетами "Калибр" по террористам в Сирии, войдёт в состав группировки боевых кораблей ВМФ РФ в Средиземном море.

— Фрегат несёт на борту крылатые ракеты "Калибр" и будет входить в состав так называемой ударной группы. Экипажу предстоят многочисленные тренировки по отработке отражения атак с воздуха, с берега и с воды. Экипаж корабля поддерживает постоянную боевую готовность, оружие и технические средства, — подчеркнул собеседник агентства.

Отметим, новейший фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен" вооружён крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, а также зенитной артиллерией, торпедами и реактивной бомбовой установкой. Кроме того, на борту фрегата могут размещаться палубные вертолёты Ка-27 или Ка-31.