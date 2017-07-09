"Мне не нравится, когда меня не любят". Кортни Лав исполняется 53 года

Читайте также

"Мне не нравится, когда меня не любят". Кортни Лав исполняется 53 года

136

Фото: © REUTERS/Lucas Jackson

Американской певице и актрисе Кортни Лав сегодня, 9 июля, исполняется 53 года. Её жизнь богата на самые разные события, среди них были отношения с лидером группы Nirvana Куртом Кобейном. Что говорила музыкант о любви, отношениях и смерти любимого мужчины.

Иногда я немного странная... Но никогда не бываю непопулярной

Кортни Лав

Фото: © REUTERS/Mario Anzuoni

Это было невесело

Кортни Лав о смерти Курта Кобейна

Фото: © wikipedia.org

Я принимала множество наркотиков

Кортни Лав

Фото: © REUTERS/Andrew Kelly

Я могу использовать манеры кинозвезды, когда захочу

Кортни Лав

Фото: © REUTERS/Carlo Allegri

Я не могу вырастить новое сердце

Кортни Лав

Фото: © REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Решайте сами, что входит в ваше понимание красоты

Кортни Лав

Фото: © REUTERS/Alessandro Garofalo

В течение шести месяцев я получила свой первый миллион долларов

Кортни Лав

Фото: © REUTERS/Danny Moloshok

Многие люди не собираются сопереживать

Кортни Лав

Фото: © REUTERS/Fred Prouser/Files

Мне не нравится, когда меня не любят

Кортни Лав

Фото: © REUTERS/Carlo Allegri

Я не похожа ни на кого другого

Кортни Лав

Фото: © REUTERS/Mario Anzuoni

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!