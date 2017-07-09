"Мне не нравится, когда меня не любят". Кортни Лав исполняется 53 года

Иногда я немного странная... Но никогда не бываю непопулярной
Кортни Лав
Фото: © REUTERS/Mario Anzuoni
Это было невесело
Кортни Лав о смерти Курта Кобейна
Фото: © wikipedia.org
Я принимала множество наркотиков
Кортни Лав
Фото: © REUTERS/Andrew Kelly
Я могу использовать манеры кинозвезды, когда захочу
Кортни Лав
Фото: © REUTERS/Carlo Allegri
Я не могу вырастить новое сердце
Кортни Лав
Фото: © REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Решайте сами, что входит в ваше понимание красоты
Кортни Лав
Фото: © REUTERS/Alessandro Garofalo
В течение шести месяцев я получила свой первый миллион долларов
Кортни Лав
Фото: © REUTERS/Danny Moloshok
Многие люди не собираются сопереживать
Кортни Лав
Фото: © REUTERS/Fred Prouser/Files
Мне не нравится, когда меня не любят
Кортни Лав
Фото: © REUTERS/Carlo Allegri
Я не похожа ни на кого другого
Кортни Лав
Фото: © REUTERS/Mario Anzuoni
- Популярные
- По времени