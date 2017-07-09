"Мне не нравится, когда меня не любят". Кортни Лав исполняется 53 года

Американской певице и актрисе Кортни Лав сегодня, 9 июля, исполняется 53 года. Её жизнь богата на самые разные события, среди них были отношения с лидером группы Nirvana Куртом Кобейном. Что говорила музыкант о любви, отношениях и смерти любимого мужчины.

Иногда я немного странная... Но никогда не бываю непопулярной Кортни Лав Фото: © REUTERS/Mario Anzuoni Это было невесело Кортни Лав о смерти Курта Кобейна Фото: © wikipedia.org Я принимала множество наркотиков Кортни Лав Фото: © REUTERS/Andrew Kelly Я могу использовать манеры кинозвезды, когда захочу Кортни Лав Фото: © REUTERS/Carlo Allegri Я не могу вырастить новое сердце Кортни Лав Фото: © REUTERS/Jean-Paul Pelissier Решайте сами, что входит в ваше понимание красоты Кортни Лав Фото: © REUTERS/Alessandro Garofalo В течение шести месяцев я получила свой первый миллион долларов Кортни Лав Фото: © REUTERS/Danny Moloshok Многие люди не собираются сопереживать Кортни Лав Фото: © REUTERS/Fred Prouser/Files Мне не нравится, когда меня не любят Кортни Лав Фото: © REUTERS/Carlo Allegri Я не похожа ни на кого другого Кортни Лав Фото: © REUTERS/Mario Anzuoni