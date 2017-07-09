В США мать-дальтоник впервые смогла увидеть цвет глаз своих детей

Когда женщина впервые надела специальные очки, сын и дочь попросили её назвать цвет их глаз.

В США 35-летняя Эрика Бузер приняла участие в конкурсе, где призом были очки, позволяющие дальтоникам видеть цвета. Как сообщает The Mirror, женщина впервые смогла увидеть голубые глаза своих сына и дочери и признаётся, что до сих пор плачет, пересматривая видео, на котором она впервые надевает очки.

Эрика перестала различать цвета восемь лет назад из-за дегенерации зрительного нерва, однако теперь она получила возможность вновь их видеть. Женщина отметила, что любимый её цвет — лиловый.