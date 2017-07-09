"Девочки-няшки и брутальные мужчины". Как создают себе образ в Tinder

Канадские учёные проанализировали профили 900 пользователей приложения для знакомств.

Учёные из канадского Университета Саскачевана изучили 900 профилей в приложении для знакомств Tinder и выяснили, кто чаще всего склонен фотографировать себя для привлечения внимания, сообщает Daily Mail.

Согласно результатам исследования, мужчины склонны делать фотографии с нижнего ракурса — чтобы казаться сильнее, выше и шире. Около 40% отобранных мужских фотографий были именно такими. Женщины подобную позицию камеры выбирают намного реже — лишь в 16% случаев.

25% женщин склонны делать фотографии с верхнего ракурса, чтобы визуально казаться меньше. Таким образом представительницы прекрасного пола подают сигнал о том, что им нужна защита. Мужчины же делают подобные фотографии намного реже — лишь в 16% случаев.