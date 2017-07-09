Владимир Путин выразил соболезнования близким Ильи Глазунова

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Владимир Путин выразил соболезнования близким Ильи Глазунова

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Как отметил пресс-секретарь президента России, главу государства и художника связывали давние дружеские отношения.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного художника СССР Ильи Глазунова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Президент направил глубокие соболезнования родным и близким Глазунова в связи с его кончиной. Путина и Глазунова связывали давние дружеские отношения. Президент всегда считал Глазунова выдающимся художником нашей современности, — сказал Песков.

Как ранее сообщал Лайф, советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунов скончался в Москве в возрасте 87 лет. Среди известных работ мастера — "Мистерия ХХ века", "Вечная Россия", триптих "Легенда о Великом Инквизиторе" и другие.

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