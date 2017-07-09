В Польше эвакуировали 10 тысяч человек из-за бомбы времён Второй мировой войны

Ожидается, что операция по вывозу боеприпаса будет закончена до 16 часов (17:00 мск) и люди смогут вернуться домой.

На северо-востоке Польши эвакуировали порядка 10 тысяч человек в связи с вывозом 500-килограммовой бомбы времён Второй мировой войны. Согласно информации, опубликованной на сайте города Белостока, меры безопасности коснулись 7,3 тысячи горожан, проживающих на 60 улицах, которые расположены в радиусе 1,3 километра от места обнаружения бомбы. Также свои дома должны были покинуть жители ближайших посёлков — около 2,8 тысячи человек. В этих целях с утра начали действовать специальные автобусные маршруты.

Операция по извлечению бомбы была назначена на 12:00 по местному времени (13:00 мск). Затем она будет вывезена на полигон в Ожише, где будет детонирована в безопасном месте. Ожидается, что к 16:00 (17:00 мск) сапёры завершат операцию и люди смогут вернуться домой.

Напомним, бомбу времён Второй мировой войны нашли во время строительных работ. Власти решили эвакуировать людей, проживающих в районе обнаружения боеприпаса, на время его вывоза, запланированного ранее на 9 июля.