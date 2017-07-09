ФАС предложила владельцам кафе в аэропортах Москвы снизить неприемлемые цены

По итогам проверки служба заявила, что стоимость еды действительно сильно завышена.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ведёт переговоры с руководством столичных аэропортов и кафе на их территориях. Предмет обсуждения — снижение цен в заведениях.

Сотрудники ФАС провели массовые проверки и выявили нарушения со стороны закусочных.

— Действительно мы увидели запредельные цены, супердорогие в наших аэропортах московского авиаузла, что неприемлемо, потому что люди разного достатка летают, и дети, и инвалиды, и если кто-то окажется в ситуации, когда нужно будет таблетку срочно запить, будет просто большая проблема, — приводит РИА "Новости" слова руководителя ФАС Игоря Артемьева.

Ранее Лайф писал, что ФАС завела дела на "Бургер кинг" и "Шоколадницу" за высокие цены в аэропортах.