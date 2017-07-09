Скульптор Щербаков: Илья Глазунов был по духу моложе своих учеников

По словам заведующего кафедрой скульптурологии в академии Ильи Глазунова, художник до последнего не отходил от дел.

Художник Илья Глазунов, который скончался в ночь на 9 июля, был борцом по натуре и до последнего не отходил от дел, уделяя внимание не только руководству своей академией, но и созданию собственных произведений. Об этом Лайфу рассказал народный художник РФ, скульптор Салават Щербаков, который заведует кафедрой скульптурной композиции в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

— Я Илью Сергеевича знаю очень давно. А до этого, ещё будучи студентом, мы к этой фигуре относились очень внимательно, ходили на его выставки, — сказал Щербаков.

По словам скульптора, именно благодаря Илье Глазунову в стране началась новая эпоха, в которой появился интерес к отечественной культуре.

— Поднимать темы, которые давно не поднимались в соцреализме — это его важнейшая миссия. Он всю жизнь прошёл по этому пути, и эти десятилетия не прошли даром — у него очень много учеников и последователей, людей, которые верны идее великой русской культуры, русского искусства глубины понимания мира. Это важно не только для России, но и для всего мира.