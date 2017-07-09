Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Глазунова

Глава Минкульта назвал художника одним из ярчайших представителей современного изобразительного искусства.

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью живописца Ильи Глазунова. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

— Он был всецело погружён в мир картин и образов, удивительная духовная связь между мастером и полотнами была настолько сильна, что вдохновение не покидало его даже в минуты отдыха, — говорится в сообщении Мединского.

Министр отметил, что работы Глазунова имеют множество измерений.

— Скорбная весть о кончине Ильи Сергеевича стала огромным потрясением и для меня лично, хорошо знакомого с художником, глубоко разделявшего его убеждения, уважавшего его принципы. Прошу родственников и близких Ильи Глазунова принять слова соболезнования и поддержки, — пишет Мединский.

Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался на 88-м году жизни в ночь на 9 июля. По словам его дочери Веры, причиной смерти стала сердечная недостаточность.