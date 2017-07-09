В Донецке прошёл второй этап по авторалли

В мероприятии под названием "Мини-ралли Донбасс" приняли участие 24 экипажа из ДНР и ЛНР.

В Донецкой Народной Республике состоялся второй этап по авторалли под названием "Мини-ралли Донбасс". В рамках мероприятия на трассу вышли 24 экипажа из ДНР и ЛНР.

По словам президента федерации автомобильного спорта ДНР Игоря Зуева, половина участников гонки — представители Луганской Народной Республики.

— Несмотря на войну, несмотря на боевые действия, живёт спорт, люди занимаются, — сказал он, отметив, что третий этап по авторалли организаторы намерены провести в сентябре.

Пилот из Донецка Евгений Степанов сказал, что принимает участие в гонках с 2015 года и оценил уровень нынешнего соревнования как высокий.

— Едем в классе со спортивными автомобилями, — отметил он, добавив, что надеется на победу сильнейшего.