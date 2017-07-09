Порошенко заявил, что подробно проинформирован о переговорах Путина и Трампа

Об этом украинский лидер рассказал в рамках совместной пресс-конференции с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что его подробно проинформировали о переговорах президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в рамках саммита G20 В Гамбурге. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, передаёт "Униан".

— Я благодарен и за этот символический и своевременный визит в Киев сразу после переговоров в Гамбурге на саммите "Большой двадцатки". Мы сегодня очень подробно проинформированы о том, о чём говорилось. Мы скоординировали наши дальнейшие действия, — сказал Порошенко. — Первая встреча президентов США и России, где обсуждался и вопрос ситуации в Донбассе и что делать с российским поведением по несоблюдению минских договоренностей.

Ранее Лайф писал о том, что в Киеве приземлился самолёт госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Он прибыл в украинскую столицу для ускорения реформ на Украине.

Как отметил председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, на Украине очень нервничают после беседы российского президента и главы Белого дома Дональда Трампа.