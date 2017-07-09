Власти Ирака сообщили о полном освобождении Мосула от ИГИЛ

Военная операция правительственных войск, курдского ополчения и международной коалиции во главе с США по освобождению города продолжалась восемь месяцев.

Власти Ирака сообщают о полной победе над боевиками ИГИЛ* в городе Мосул на севере страны. Об этом передаёт агенство "Франс Пресс" со ссылкой на премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади.

Как сообщал Лайф, ещё 7 июля американские военные скептически оценили шансы очистить город от террористов в ближайшие дни. По данным командования международной коалиции во главе с США, на полную зачистку Мосула от боевиков может потребоваться не менее недели.

Напомним, иракский город Мосул считался столицей группировки ИГИЛ, после захвата города боевиками в 2014 году. Операция по освобождению Мосула началась 24 марта 2016 года.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.