ПА ОБСЕ приняла резолюцию с требованием к России отказаться от Крыма

Также в документе европейские парламентарии осуждают "гибридную агрессию России против Украины".

Депутаты парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) большинством голосов проголосовали за документ под названием "О восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины". Данная резолюция предписывает России отказаться от признания Крыма своей территорией и вернуть его под юрисдикцию Украины. Кроме того, документ приписывает ответственность и осуждает Россию и за вооружённый конфликт в Донбассе.

Российская делегация в составе ещё 14 стран проголосовала против резолюции. Руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой отметил, что в ответ на это решение в скором времени Россия вынесет на обсуждение собственную резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека и международного права на территории Украины. В том числе совершённые киевскими властями. По заявлению парламентария, в отличие от принятого сегодня документа, российская резолюция будет подкреплена реальными фактами. Например, отчётами Специальной мониторинговой миссии, которая ведёт свою работу в Донбассе.

Напомним, Крымский полуостров вошёл в состав России в 2014 году по итогам народного референдума среди местных жителей. Тогда более 95 процентов крымчан проголосовали за это решение. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".