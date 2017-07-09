Украинские антикоррупционеры попросили Тиллерсона быть более жёстким с Порошенко

Нардеп Мустафа Найем рассказал о встрече, которая состоялась перед разговором госсекретаря США с президентом Украины.

Украинские антикоррупционеры попросили главу Госдепа США Рекса Тиллерсона быть более жёстким с Порошенко и правительством. Об этой беседе рассказал в "Фейсбуке" народный депутат Мустафа Найем.

На встрече с Тиллерсоном, котороя состоялась перед переговорами с президентом Украины, присутствовало четыре спикера по темам энергетики, реформы правоохранительных органов, борьбы с коррупцией, экономики и инвестиций.

— Отдельно мы сказали о критичности помощи со стороны США в реформах, но указали на необходимость более жестких требований к украинскому правительству и президенту страны по конкретным реформам, в конкретных сферах, — пишет политик.

Найем подчеркнул, что попросил Тиллерсона разговаривать с лидерами Украины прямо.

— Уверен, господин Тиллерсон услышал мнение украинских реформаторов, и ему есть, о чем говорить с Петром Порошенко, — заключил нардеп.

Напомним, что сегодня глава Госдепа Рекс Тиллерсон посетил Киев и встретился президентом Украины Петром Порошенко.