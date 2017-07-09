В социальных сетях пассажирам подземного транспорта принесли извинения за неудобство.

На Замоскворецкой линии московского метро восстановлено движение. Как сообщается в твиттер-аккаунте столичного метрополитена, поезда входят в график. Перед пассажирами извинились за доставленное неудобство.

16.08. Замоскворецкая л. Движение восстановлено. Поезда входят в график. Приносим извинения за неудобство — Московское метро (@MetroOperativno) 9 июля 2017 г.

— Причины произошедшего выясняются, — заявила Лайфу сотрудница пресс-службы московского метро Надежда Таджиева.

Ранее Лайф писал, что по техническим причинам поезда не ходят от станции "Орехово" до "Новокузнецкой".