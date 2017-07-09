Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Антона Носика

Об этом глава российского правительства написал на своей официальной странице в "Фейсбуке".

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста Антона Носика, который ушёл из жизни в ночь на 9 июля. Об этом премьер-министр написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского Интернета, ярким и талантливым человеком, — написал Медведев. — С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел. Светлая ему память.

Напомним, журналист и известный блогер Антон Носик скончался на 52-м году жизни в ночь на 9 июля. Как сообщил блогер Илья Варламов, у Носика произошёл сердечный приступ.