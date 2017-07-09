Сергея Шнурова избрали президентом "Нашествия"

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Сергея Шнурова избрали президентом "Нашествия"

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Музыкант Сергей Шнуров. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Лидер "Группировки Ленинград" Сергей Шнуров стал президентом фестиваля "Нашествие", сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Основной этап выборов состоялся в рамках мероприятия с 7 по 9 июля.

Согласно регламенту, каждый желающий мог единожды проголосовать за одного из звёздных кандидатов, в числе которых были такие именитые музыканты, как Юрий Шевчук и Валерий Кипелов. Примечательно, что подобные выборы в рамках фестиваля проходят впервые.

"Нашествие" — один из наиболее крупных в стране фестивалей мультиформатной рок-музыки. Он традиционно проходит под открытым небом. Проводится ежегодно с 1999 года.

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