Air France-KLM призывает ослабить меры безопасности в аэропортах

С таким предложением к властям Франции обратился главный исполнительный директор авиакомпании Жан-Марк Жанайяк.

Франко-голландская авиакомпания Air France-KLM выступила с предложением в срочном порядке принять меры, которые сократят количество опоздавших пассажиров из-за усиленной проверки безопасности в аэропортах. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главного исполнительного директора компании Жан-Марка Жанайяка.

По его словам, задержки вылетов, вызванные проверками, являются весьма усложняющим работу авиакомпаний обстоятельством во время курортного сезона. В связи с этим Жанайяк написал обращение в адрес министра внутренних дел Франции, в котором призвал его принять меры в кратчайшие сроки.

— Проверки занимают слишком много времени, порядка полутора часов в Руасси (аэропорт — Прим. Лайфа) и двух часов в Орли (аэропорт — Прим. Лайфа), что полностью нарушает транспортную цепочку и способствует задержкам полётов, — сказал он.

Жанайяк призвал французские власти разрешить более широкое использование технологий распознавания лиц, существующих в Лондоне и Амстердаме, а также нанять больше воздушной и пограничной полиции. Помимо этого, он считает необходимым ослабить паспортные проверки в некоторых пунктах назначения.