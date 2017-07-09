Порошенко заявил, что сильно заинтересован в снятии санкций с России

Украинский президент заявил об этом по итогам встречи с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном в Киеве.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что больше других заинтересован в снятии санкций с России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

— О санкциях мы также очень детально сегодня говорили. Я заверил, что сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, — заявил он.

Напомним, встреча Петра Порошенко и Рекса Тиллерсона состоялась сегодня в Киеве. После этого у госсекретаря США запланирован двухдневный визит в Турцию.