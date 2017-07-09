В Белом доме заявили о желании развивать отношения с РФ

По словам представителя американской стороны, на двусторонние отношения не должны влиять разногласия по некоторым вопросам.

Глава аппарата американского Белого дома Ринс Прибас заявил, что США не собираются отказываться от развития отношений с Россией, даже несмотря на имеющиеся разногласия по целому ряду вопросов. Такое заявление Прибас сделал в ходе интервью телеканалу Fox News при ответе на вопрос, как может отразиться на отношениях двух стран тема "вмешательства" РФ в выборы в США.

— Мы не собираемся отказываться от прогресса в отношениях только из-за того, что у нас есть разногласия, — отметил глава аппарата Белого дома.

Как ранее сообщал Лайф, тема о том, что Россия якобы могла повлиять на президентские выборы США, поднималась и на встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер дал подробные ответы на вопросы американского президента и заверил, что Россия не имеет отношения к вмешательству в выборные процессы в США. О чём позже написал и сам Дональд Трамп.