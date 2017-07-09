В Белом доме заявили о желании развивать отношения с РФ

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В Белом доме заявили о желании развивать отношения с РФ

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Белый дом в Вашингтоне. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

По словам представителя американской стороны, на двусторонние отношения не должны влиять разногласия по некоторым вопросам.

Глава аппарата американского Белого дома Ринс Прибас заявил, что США не собираются отказываться от развития отношений с Россией, даже несмотря на имеющиеся разногласия по целому ряду вопросов. Такое заявление Прибас сделал в ходе интервью телеканалу Fox News при ответе на вопрос, как может отразиться на отношениях двух стран тема "вмешательства" РФ в выборы в США.

— Мы не собираемся отказываться от прогресса в отношениях только из-за того, что у нас есть разногласия, — отметил глава аппарата Белого дома.

Как ранее сообщал Лайф, тема о том, что Россия якобы могла повлиять на президентские выборы США, поднималась и на встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер дал подробные ответы на вопросы американского президента и заверил, что Россия не имеет отношения к вмешательству в выборные процессы в США. О чём позже написал и сам Дональд Трамп.

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