Рогозин высмеял Климкина, подарившего вышиванку генсеку ООН

Глава МИД Украины вручил традиционную рубаху генеральному секретарю Организации объединённых наций Антонио Гутерришу.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пошутил над постом украинского министра иностранных дел Павла Климкина, где он рассказывает про свой подарок генсеку ООН Антонио Гутерришу. Глава МИД Украины вручил ему вышиванку.

Он ещё и шьет на дому https://t.co/Y0xOxhPbmw — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 9 июля 2017 г.

— Вышиванка — не просто одежда. Это частичка Украины, — заявил Климкин в "Твиттере".

— Он ещё и шьёт на дому, — прокомментировал пост Рогозин.

Генсек ООН Антонио Гутерриш посетил Киев в это воскресенье. Там он встретился не только с Павлом Климкиным, но и с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. У него также запланирована беседа с Петром Порошенко.