Рогозин высмеял Климкина, подарившего вышиванку генсеку ООН

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Рогозин высмеял Климкина, подарившего вышиванку генсеку ООН

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Дмитрий Рогозин. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Глава МИД Украины вручил традиционную рубаху генеральному секретарю Организации объединённых наций Антонио Гутерришу.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пошутил над постом украинского министра иностранных дел Павла Климкина, где он рассказывает про свой подарок генсеку ООН Антонио Гутерришу. Глава МИД Украины вручил ему вышиванку.

— Вышиванка — не просто одежда. Это частичка Украины, — заявил Климкин в "Твиттере".

— Он ещё и шьёт на дому, — прокомментировал пост Рогозин.

Генсек ООН Антонио Гутерриш посетил Киев в это воскресенье. Там он встретился не только с Павлом Климкиным, но и с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. У него также запланирована беседа с Петром Порошенко.

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