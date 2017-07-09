Я есть на "Миротворце". В ДНР стартовала акция против скандального сайта

База собранных нелегальным путём данных украинского сайта насчитывает порядка десяти тысяч имён.

В Донецкой Народной Республике начали выдавать значки "Я есть на Миротворце". Цель акции — высмеять скандально известный украинский сайт. По словам организатора акции Марии Пироговой, значки планируется вручать также жителям Луганской Народной Республики, России, Абхазии и других стран.

— Мы эту акцию организовали в первую очередь для того, чтобы высмеять "Миротворец" и показать, что все, кто там есть, это хорошие, порядочные, добрые и светлые люди, которые борются за добро, в первую очередь, — рассказала Пирогова. — Кроме того, показать, что это всё глупо.

Организатор акции отметила, что есть варианты значков "Я хочу на Миротворец" и "Познакомлюсь с парнем с "Миротворца", а также наклейки на автомобили.

— Можно сказать, что это своеобразная медаль за мужество, за доблесть, за героизм, — отметила журналист Елена Блоха. — Для меня это всё-таки признание.

Напомним, сайт "Миротворец" был создан в 2014 году депутатом Верховной рады Антоном Геращенко и зарегистрирован в Канаде. Опубликованные на сайте данные способствовали убийству украинского писателя Олеся Бузины и депутата Олега Калашникова. В 2016 году сайт опубликовал данные 4000 журналистов, аккредитованных в ДНР, после чего на Украине возбудили уголовное дело против сайта.