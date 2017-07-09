МЧС: Гроза накроет Москву вечером 9 июля

Гроза, порывистый ветер и ливень ожидаются в Москве в ближайшее время, такая погода будет держаться и в ночь на понедельник, сообщает столичное ГУ МЧС России.
Как сообщили в Росгидромете, вечером 9 июля и в ночь на 10 июля в столице местами ожидаются сильный дождь, гроза, порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.
В региональном ГУ МЧС России не исключают, что будут подтопления и пробки на дорогах, а также повреждения линий электропередачи. Непогоду рекомендуют переждать в помещении. Спасатели настоятельно рекомендуют не находиться у водоёмов и недалеко от деревьев.
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