Самолёты НАТО прибыли в Одессу

Военно-транспортные самолёты доставили военных и снаряжение для участия в совместных учениях Украины и НАТО.

В преддверии военных учений украинских войск и подразделений стран НАТО под названием "Морской бриз — 2017" в Одессу прибыли первые самолёты военного блока. Американский C-130J "Геркулес" доставил на своём борту специалистов-водолазов, сообщает местное издание "Думская". А венгерский военно-транспортный самолёт C-17A Globemaster III доставил несколько десятков военнослужащих и необходимое для учений снаряжение.

Сообщается, что разгрузка самолётов заняла не более двух часов. Всё снаряжение было загружено в грузовики ВСУ, в них же разместились и военнослужащие НАТО, которых отправили на территорию ближайших воинских частей.

Как ранее сообщал Лайф, учения "Морской бриз — 2017" пройдут 10–22 июля в Чёрном море. В общей сложности помимо Украины в учениях примут участие 16 стран блока НАТО.