Интернет-омбудсмен Мариничев: Носик был человеком едкого склада ума

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Интернет-омбудсмен Мариничев: Носик был человеком едкого склада ума

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Дмитрий Мариничев. Фото: ©РИА Новости/Александр Натрускин

Российский предприниматель рассказал, почему ему нравилось общаться и работать с известным блогером.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал Лайфу о том, как общался и работал с Антоном Носиком. На предпринимателя скончавшийся журналист производил исключительно положительное впечатление.

— Мы с ним контактировали по профессиональным вопросам. Могу сказать, что он мне очень импонировал, потому что у него такой едкий склад ума, — заявил Мариничев. — Он не огульный критик, мне нравилась широта его взглядов, по-человечески приятно было с ним поговорить.

Журналист и блогер Антон Носик скончался на 52-м году жизни. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. СК проводит проверку по данному факту.

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