Путин открыл в Екатеринбурге выставку "Иннопром-2017"

Президент России Владимир Путин выступил на открытии восьмой выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
— В этом году на "Иннопроме" представлено 20 государств и более 600 крупнейших международных компаний. Основным партнёром стала Япония — мировой технологический лидер и один из важнейших перспективных партнёров России. Главная тема выставки — умное производство, — отметил Владимир Путин.
Как подчеркнул российский лидер, цифровизация и формирование нового технологического уклада идут быстрыми темпами. Они так же стремительно меняют условия развития, как это было с появлением Интернета.
— Мы уделяем особое внимание продвижению цифровой экономики. Её основные направления обсуждались на этой неделе на совете по стратегическому развитию и приоритетным направлениям, — отметил Владимир Путин.
Президент РФ отметил, что инновация и продвижение цифровых технологий также обсуждались на саммите G20, который проходил в Гамбурге 7 и 8 июля.
— Будущее за теми, кто стремится быть современным: в знаниях, в профессии, в компетенции. Кто чувствует вызовы и требования времени, кто ставит быть задачу лидером в этой отрасли, — подчеркнул российский лидер.
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