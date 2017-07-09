Путин открыл в Екатеринбурге выставку "Иннопром-2017"

Как отметил российский лидер, на выставке представлено 20 государств и более 600 крупнейших международных компаний.

Президент России Владимир Путин выступил на открытии восьмой выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

— В этом году на "Иннопроме" представлено 20 государств и более 600 крупнейших международных компаний. Основным партнёром стала Япония — мировой технологический лидер и один из важнейших перспективных партнёров России. Главная тема выставки — умное производство, — отметил Владимир Путин.

Как подчеркнул российский лидер, цифровизация и формирование нового технологического уклада идут быстрыми темпами. Они так же стремительно меняют условия развития, как это было с появлением Интернета.

— Мы уделяем особое внимание продвижению цифровой экономики. Её основные направления обсуждались на этой неделе на совете по стратегическому развитию и приоритетным направлениям, — отметил Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что инновация и продвижение цифровых технологий также обсуждались на саммите G20, который проходил в Гамбурге 7 и 8 июля.

— Будущее за теми, кто стремится быть современным: в знаниях, в профессии, в компетенции. Кто чувствует вызовы и требования времени, кто ставит быть задачу лидером в этой отрасли, — подчеркнул российский лидер.